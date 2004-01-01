Otsisõnad

    Juhtige, jälgige ja hooldage CMND & Controli abil

    Kasutage oma ekraanivõrgustikku läbi kohaliku (LAN) ühenduse. CMND & Control aitab teil ellu viia vajalikke funktsioone, nagu sisendite kontrollimine ja ekraani oleku jälgimine. Sealjuures ei ole vahet, kas peate haldama ühte ekraani või 100.

    FailOver tagab sisu pideva esitamise

    Ooteruumist koosolekuruumi ilma tühja ekraani näitamata. FailOver laseb teie Philipsi Professional Displayl vahetada automaatselt peamise ja sekundaarse sisendi vahel, mis tagab selle, et sisu esitatakse pidevalt, isegi kui peamine allikas seiskub. Lihtsalt seadistage alternatiivsed sisendid, et teie ettevõtet reklaamitaks pidevalt.

    Integreeritud meedialeier. Plaanige hõlpsasti USB sisu näitamist

    Saate planeerida sisu esitamise USB-seadmelt. Teie Philipsi professionaalne ekraan ärkab ooterežiimist ja esitab teile meelepärast sisu, seejärel naaseb seade pärast taasesituse lõpetamist uuesti ooterežiimi.

    Ühendage ja juhtige sisu pilvepõhiselt

    Integreeritud HTML5 brauseri kaudu saate sisu pilvepõhiselt ühendada ja seda juhtida. Chromiumi põhise brauseri kasutamise abil saate kujundada sisu veebipõhiselt ja ühendada ühe ekraani või kogu võrgu. Sisu kuvamine nii horisontaal- kui ka portreerežiimis tänu fullHD lahutusvõimele. Lihtsalt ühendage ekraan internetiga, kasutades WiFi-moodulit või RJ45 kaablit. Seejärel nautige enda loodud esitusloendeid.

