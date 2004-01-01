Otsisõnad

    Suurendage kaasatust ja inspireerige koostööd interaktiivse Philipsi C-Line ekraaniga. Need Windowsi põhised ekraanid on loodud vastu pidama igapäevasele intensiivsele kasutamisele ning neil on kuni 10 puutepunkti, servast servani klaas ja tasane disain.

    Kahjuks pole see toode enam saadaval

    Interaktiivne koosolekuekraan

    tipptasemel mahtuvuslik multi-puutetehnoloogia

    • 65 tolli
    • Toetab Windows-i
    • 350 cd/m²
    Juhtige, jälgige ja hooldage CMND & Controli abil

    Juhtige, jälgige ja hooldage CMND & Controli abil

    Kasutage oma ekraanivõrgustikku läbi kohaliku (LAN) ühenduse. CMND & Control aitab teil ellu viia vajalikke funktsioone, nagu sisendite kontrollimine ja ekraani oleku jälgimine. Sealjuures ei ole vahet, kas peate haldama ühte ekraani või 100.

    Ekraani juhtmeta jagamine ja täiustatud koostöö

    Kuvage neli sisendit ühel ekraanil. Kasutage oma olemasolevat Wi-Fi-võrku seadmete viivitamatuks ja turvaliseks ühendamiseks või meie kaht kaasasolevat HDMI donglit, et edastada pilti otse ekraanile ilma vajaduseta liituda teie kaitstud/turvalise võrguga.

    HID mahtuvuslik puuteekraan USB Plug & Play toega

    Mahtuvuslik puute tehnoloogia pakub modernset täisekraanklaasi välimust vaid 1,5 mm raamiga! Loo meeldejääv interaktiivne kogemus kuni 10 samaaegse puutepunktiga. Ideaalne koostööl põhinevateks või võistluslike rakenduste jaoks – see ekraan ühendab teie publiku igasuguse sisuga, muutes selle täiuslikuks lahenduseks hariduses, avalikes ruumides, ettevõtluses, hotellinduses ja jaekaubanduses.

    Windows 10 toega

    Võimas Core i7 protsessor koos nVidia GPU-ga. Võimaldab kasutada kõiki sinu lemmikrakendusi, nagu Zoom, Skype (kaasas) ja MS Teams, MS Office, (ei ole kaasas)

    Sisseehitatud tahvlirežiim

    Inspireerige paindlikku koostööd tahvlirežiimi abil. Lülitage see funktsioon lihtsalt sisse ja muutke oma ekraan tühjaks lõuendiks, kuhu mitu kasutajat saab korraga joonistada kas käega või spetsiaalsete markeritega. Kõik ekraanil olev saab seejärel salvestatud, et seda mugavalt printida või failina jagada.

    Kiire ja lihtne videokonverents

    Valmis kasutamiseks videokonverentsitarkvara muudab nii üks-ühele kui ka grupivideokõned lihtsamaks kui kunagi varem. Kasutage lihtsalt oma kaamerat või lisage valikuline Logitech Meetup komplekt, et saada kõik ühes ConferenceCam lahendus.

    Crestron Connectedi sertifikaadiga

    Integreerige see Philipsi professionaalne ekraan oma Crestroni võrku, et saada täielik kaugjuhtimine süle-, lauaarvuti või mobiiliseadme kaudu. Lülitage ekraan sisse ja välja, ajastage sisu, hallake seadeid ning ühendage väliseid seadmeid lihtsalt ja mugavalt. Crestron Connected® pakub kiiret, töökindlat ja turvalist ettevõtte tasemel lahendust süsteemi juhtimiseks.

    Tehnilisi andmeid

    • Pilt/Ekraan

      Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites)
      163.83  cm
      Ekraani diagonaalsuurus (tollides)
      64.5  tolli
      Kuvasuhe
      16 : 9
      Paneeli eraldusvõime
      3840 x 2160
      Pikslite mõõt
      0,372 (H) x 0,372 (V) mm
      Optimaalne lahutusvõime
      3840 × 2160, 60 Hz juures
      Heledus
      350  cd/m²
      Ekraani värvid
      1,07 miljardit
      Kontrastsus (tavaline)
      1300 :1
      Dünaamilise kontrasti suhe
      500 000 : 1
      Reaktsiooniaeg (tavaline)
      9  ms
      Vaatenurk (horisontaalne)
      178  kraadi
      Vaatenurk (vertikaalne)
      178  kraadi
      Pildiparandus
      • 3/2–2/2 liikumise kohandamine
      • Liikumise kompens. vaheldusvast.
      • 3D MA ülerealaotuse kõrvaldus
      • Dünaamiline kontrastsuse võimendamine
      • Täiskaadrilaotus
      Operatsioonisüsteem
      Windows 10

    • Ühenduvus

      Heliväljund
      3,5 mm pistik (2 tk)
      Videosisend
      • Kuvaport 1.2 (x1)
      • DVI-I (× 1)
      • HDMI 2.0 (x4)
      • USB-C
      • USB 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x2)
      Helisisend
      3,5 mm pistik
      Muud liidesed
      • OPS
      • Mikro-SD
      Videoväljund
      • Kuvaport 1.2 (x1)
      • DVI-D (1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      Väline juhtimine
      • RJ45
      • RS232C (sisse/välja); 2,5 mm pistik
      • IR (sisse/välja); 3,5 mm pistik

    • Mugavus

      Paigutus
      • Rõhtpaigutus
      • Maastik (18/7)
      Ekraanisäästja funktsioonid
      Pikslinihe, madal heledus
      Klaviatuurjuhtimine
      • peidetud
      • lukustatav
      Signaali ring
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Lihtne installida
      Nutikas sisestuspesa
      Energiasäästufunktsioonid
      Nutikas toitelülitus
      Võrgu kaudu juhitav
      • RJ45
      • RS232
      DPMS energiasäästusüsteem
      Jah

    • Heli

      Sisseehitatud kõlarid
      2 x 20 W RMS

    • Võimsus

      Toiteallikas
      100 ~ 240 V vahelduvvoolu, 50 ~ 60 Hz
      Võimsustarve (tüüpiline)
      190  W
      Tarbimine (max)
      320 W
      Energiatarve ooterežiimis
      <0,5 W
      Energiamärgise klass
      G

    • Toetatavad ekraani lahutusvõimed

      Arvutivormingud
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60 Hz
      • 1440 x 1050, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60, 75 Hz
      • 1400 x 1050, 60, 75 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60, 67, 75 Hz
      • 1280 x 960, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60, 75 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz, 75 Hz
      • 1280 x 720, 60, 70 Hz
      • 1152 x 900, 66 Hz
      • 1152 x 864, 60, 70, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70 Hz
      • 960 x 720, 75 Hz
      • 848 x 480, 60 Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 640 x 350, 70 Hz
      Videovormingud
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 4K x 2K, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      UHD-formaadid
      • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 50 Hz

    • Mõõtmed

      Smart Insert kinnitus
      6 × M4 × L6 (100 mm × 100 mm)
      Seadme laius
      1485,1  mm
      Toote kaal
      47,33  kg
      Seadme kõrgus
      860,10  mm
      Seadme sügavus
      86,2 mm (sügavus seinakinnitusega) / 97,4 mm (sügavus kõlarikattega)  mm
      Seadme laius (tolli)
      58,47  tolli
      Seadme kõrgus (tolli)
      33.86  tolli
      Seinakinnitus
      600 (H) × 400 (V) mm, M8
      Seadme sügavus (tolli)
      3.39(D@wall mount)/ 3.83(D@speaker Cover)  tolli
      Ääre laius
      1,50 mm (ühtlane)
      Toote kaal (lb)
      104,34  lb

    • Kasutustingimused

      Kõrgus
      0 ~ 3000 m
      Temperatuurivahemik (kasutamisel)
      0 ~ 40  °C
      MTBF (keskmine riketevaheline aeg)
      50 000  tund(i)
      Suhteline õhuniiskus
      20 ~ 80% (töörežiimis), 5 ~ 95% (hoiustamisel)  %
      Temperatuurivahemik (säilitamisel)
      –20 ~ 60  °C

    • Multimeedia rakendused

      USB taasesituse video
      • ASF
      • AVI
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • mpeg
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • DAT
      USB taasesituse pilt
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      USB taasesituse heli
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • Sisemine mängija

      CPU
      Intel Core i7
      GPU
      Nvidia GT730
      Hoiustamine
      256 GB eMMc
      RAM
      8 GB DDR4

    • Mitmikpuute võimalused

      Puutepunktid
      10 samaaegset puutepunkti

    • Tarvikud

      Komplektis olevad tarvikud
      • Philipsi logo (1 tk)
      • RS232 pärgühenduse kaabel (1 tk)
      • Puhastuslapp (1 tk)
      • DVI-I kaabel (1,8 m) (1 tk)
      • HDMI-kaabel (3 m) (1 tk)
      • HDMI saatja (1 tk)
      • Infrapunaanduri kaabel (1,8 m) (1 tk)
      • M2 kruvi (2 tk)
      • M3 kruvi (2 tk)
      • Toitekaabel (3 tk)
      • Puutepliiats (2 tk)
      • USB A–B kaabel (3 m) (1 tk)
      • USB kate (1 tk)
      • AAA-patarei (1 tk)
      • Kiirjuhend (1)
      • Kaugjuhtimispult (1 tk)
      • RS232 kaabel (3 m) (1 tk)

    • Mitmesugust

      Ekraanimenüü keeled
      • Inglise
      • Prantsuse
      • Saksa
      • Hispaania
      • Poola
      • Türgi
      • Vene
      • Itaalia
      • Lihtsustatud hiina
      • Traditsiooniline hiina
      • Araabia
      • Jaapani
      • Taani
      • Hollandi
      • Soome
      • Norra
      • Portugali
      • Rootsi
      Garantii
      3-aastane garantii
      Heakskiidud
      • CE
      • RoHS
      • CB
      • CU
      • EMF
      • FCC, energiaklass A
      • ETL
      • PSB

