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Tootmine lõpetatud

8700 seriesNõgus 4K LED-teler koos Android TV™-ga

65PUS8700/12

3.2

| (14) Auhinnad

Nõgus 4K LED-teler koos Android TV-ga

Nõgusa ekraaniga 8700-seeria UHD teler koos Androidiga ühendab endas kvaliteetsed materjalid ja tehnoloogia ning elegantsed kontuurid. Tippklassi näitavad 3-külgne Ambilight, neljatuumaline protsessor ja kroomitud kaarekujuline alus koos nähtava SoundBari kõlariga.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos kolmekülgse Ambilightiga

Nõgus 4K LED-teler koos Android TV-ga

  • 164 cm (65")

  • 4K Ultra HD LED-teler

  • Quad Core, 16 GB ja laiendatav

  • Twin Tuner DVB-T/T2/C/S/S2

4K Ultra HD:suurepärane lahutusvõime

Ultra HD teleril on neli korda parem lahutusvõime kui tavalisel Full HD teleril. Tänu enam kui 8 miljonile pikslile ja ainulaadsele ülikõrge lahutusvõimega suurendustehnoloogiale kogete veelgi paremat pilti. Nautige veelgi teravamat pilti, suuremat sügavust, ülihead kontrastsust, sujuvat ja loomulikku liikumist ning veatuid detaile.

Kasutage Quad Core’i ja Androidi jõudu

Kasutage Quad Core’i ja Androidi jõudu

Philipsi Quad Core protsessor ühineb Androidi jõuga, et pakkuda põnevat mänguelamust. Androidi abil saate oma teleris navigeerida, käivitada rakendusi ja esitada videoid ülikiirelt, loogiliselt ja lahedalt.

Avalda muljet Philipsi nõgusaekraanilise teleriga

Avalda muljet Philipsi nõgusaekraanilise teleriga

Naudite elu eriliselt - kas pole aeg soetada teler mis vastaks teie stiilile? Nõgusa ekraaniga teler muudab tavapärase disaini reegleid, tulles esile julge ja kaasaegse välimusega. Koos tasemel pildikvaliteediga pakub teler kõike, mida Philipsilt ootate

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.2

5-st

14

Auhinnad

05/01/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Rewelacyjny

Jakość obrazu jest rewelacyjna. Znajomi i rodzina sä również zachwyceni.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™

28/06/2016

Hrvatska

Hrvatska

Kinnitatud ostja

Odlicna televizija ali...

Sve je super samo sto Android radi nepouzdano,katkada je spor,prekida i rusi se. Ostalo je za pohvalu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™

30/03/2016

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Vynikající výrobek,který má vynikající vlastnosti a techniku!!!

Tento výrobek dal Philips na trh pro všechny diváky, kteří chtějí vidět neviděné a slyšet neslyšené. Každý si může vybrat, co chce vidět a slyšet. Když nestihne Fotbal, Koncert, Varhanní koncert, nebo Snooker s Roniim Ou Salivenem, všechno si může vybrat a spustit. Může se dívat, jak dlouho chce a na co chce. Při použití zvukové lišty, se okamžitě přenesete do místa děje, díky prostorovému zvuku. Když něco nestihnete, kdykoli je možné si to pustit. Díky Philipsu, můžete prožívat, všechno co Vám v životě uteklo.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.

  2. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  3. Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte

  4. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  5. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  6. Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.

  7. Google Casti funksioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google Casti tootelehte.

  8. Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Smart TV rakenduste pakkumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv..

  10. USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.