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8700 series Nõgus 4K LED-teler koos Android TV™-ga

Tootmine lõpetatud

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8700 seriesNõgus 4K LED-teler koos Android TV™-ga

65PUS8700/12

8700 series Nõgus 4K LED-teler koos Android TV™-ga

Tootmine lõpetatud

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Philips Smart TV App

Philips Smart TV rakendus muudab sinu nutitelefoni või tahvelarvuti nutikaks kaugjuhtimispuldiks, võimaldades sul hõlpsalt kanaleid vahetada, helitugevust reguleerida, rakendusi sirvida ja Ambilighti seadeid täpselt kohandada.

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Philips Smart TV App

Tarkvara ja draiverid

Püsivara ajalugu

  • versioon: 000.005.038.219
  • PDF fail, 52.4 kB
  • 11 December 2017

Püsivara ajalugu

  • versioon: 000.016.102.009
  • PDF fail, 267.4 kB
  • 13 June 2018

Kasutusjuhendid ja dokumendid

Lühijuhend

  • PDF fail, 1.7 MB
  • 21 July 2026

Lokaliseeritud müügibrošüür

  • PDF fail, 888.8 kB
  • 21 July 2026

Garanti ja hooldus

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