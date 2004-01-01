75BDL8051C/00
Interaktiivne koosolekuekraan
Suurendage kaasatust ja inspireerige koostööd interaktiivse Philipsi C-Line ekraaniga. Need Windowsi põhised ekraanid on loodud vastu pidama igapäevasele intensiivsele kasutamisele ning neil on kuni 10 puutepunkti, servast servani klaas ja tasane disain.
Kasutage oma ekraanivõrgustikku läbi kohaliku (LAN) ühenduse. CMND & Control aitab teil ellu viia vajalikke funktsioone, nagu sisendite kontrollimine ja ekraani oleku jälgimine. Sealjuures ei ole vahet, kas peate haldama ühte ekraani või 100.
Kuvage neli sisendit ühel ekraanil. Kasutage oma olemasolevat Wi-Fi-võrku seadmete viivitamatuks ja turvaliseks ühendamiseks või meie kaht kaasasolevat HDMI donglit, et edastada pilti otse ekraanile ilma vajaduseta liituda teie kaitstud/turvalise võrguga.
Mahtuvuslik puute tehnoloogia pakub modernset täisekraanklaasi välimust vaid 1,5 mm raamiga! Loo meeldejääv interaktiivne kogemus kuni 10 samaaegse puutepunktiga. Ideaalne koostööl põhinevateks või võistluslike rakenduste jaoks – see ekraan ühendab teie publiku igasuguse sisuga, muutes selle täiuslikuks lahenduseks hariduses, avalikes ruumides, ettevõtluses, hotellinduses ja jaekaubanduses.
Võimas Core i7 protsessor koos nVidia GPU-ga. Võimaldab kasutada kõiki sinu lemmikrakendusi, nagu Zoom, Skype (kaasas) ja MS Teams, MS Office, (ei ole kaasas)
Inspireerige paindlikku koostööd tahvlirežiimi abil. Lülitage see funktsioon lihtsalt sisse ja muutke oma ekraan tühjaks lõuendiks, kuhu mitu kasutajat saab korraga joonistada kas käega või spetsiaalsete markeritega. Kõik ekraanil olev saab seejärel salvestatud, et seda mugavalt printida või failina jagada.
Valmis kasutamiseks videokonverentsitarkvara muudab nii üks-ühele kui ka grupivideokõned lihtsamaks kui kunagi varem. Kasutage lihtsalt oma kaamerat või lisage valikuline Logitech Meetup komplekt, et saada kõik ühes ConferenceCam lahendus.
Integreerige see Philipsi professionaalne ekraan oma Crestroni võrku, et saada täielik kaugjuhtimine süle-, lauaarvuti või mobiiliseadme kaudu. Lülitage ekraan sisse ja välja, ajastage sisu, hallake seadeid ning ühendage väliseid seadmeid lihtsalt ja mugavalt. Crestron Connected® pakub kiiret, töökindlat ja turvalist ettevõtte tasemel lahendust süsteemi juhtimiseks.
