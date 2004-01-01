Sisu salvestamine ja esitamine sisemälu abil

Sisu salvestamine ja esitamine sisemälu abil. Laadige üles meediumid ekraanile ja esitage viivitamatult sisu. Seade töötab koos sisemise brauseriga ja toimib veebisisu voogedastuse korral vahemäluna. Juhul kui võrguühendus veab alt, hoolitseb sisemälu sisu esitamise eest, esitades sisust vahemälu versiooni, mis tagab meediumite toimivuse isegi siis, kui võrguühendus katkeb.