Püüab kinni kuni 99,9% õhus levivatest viirustest ja aerosoolidest*

Mitmeastmeline aktiivne filtreerimissüsteem eemaldab kuni 99,95% filtrit läbivatest osakestest, mille suuruseks on kõigest 0,003 mikronit – just nii suured on enamik tuntud õhu kaudu edasikanduvaid allergeene, osakesi, baktereid ja viiruseid. Seade püüab kinni ka sellised aerosoolid, mis võivad sisaldada hingamisteede haigusi põhjustavaid viiruseid. See puhastab õhku, püüdes kinni 99,9% õhuga edasikanduvatest viirustest*, et saaksite alati nautida puhast ja tervislikku õhku.