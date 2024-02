Äratuskella ekraan näitab äratuse aega

Äratuskella ekraan näitab alati kellaaega ja äratuse aega. Püsivalt valgustatud ekraan kõrvaldab vajaduse vajutada nuppu, et juhtida äratuskella seadistusi ja äratuse aega. Äratuskella ekraan kinnitab teile pidevalt, et äratuse seaded on õiged ja et kell äratab teid õigel ajal.