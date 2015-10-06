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Tootmine lõpetatud

Digitaalhäälestusega kellraadio

AJ3116/12

4.4

| (17) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet

Alustage päeva nii, nagu teile meeldib!

Philipsi stiilne kellraadio näeb hea välja ja äratab teid õigel ajal. Sellel on sisseehitatud FM-raadio ja võite valida, kas soovite ärgata oma lemmikjaama või äratussignaali kuuldes.

Kuva kõik eelised

Ärgake äratuskella või raadioga

Alustage päeva nii, nagu teile meeldib!

  • FM, digitaalhäälestus

  • Topeltäratus

  • Aja ja äratuse varundamine

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes. Seadke lihtsalt Philipsi kellaraadio äratuskell äratama teid viimati kuuldud raadiojaamaga või helisignaaliga. Äratusaja kättejõudmisel lülitub Philipsi kellraadio automaatselt valitud raadiojaamale või lülitab sisse helisignaali.

FM-digitaalhäälestus ja jaamad

FM-digitaalhäälestus ja jaamad

Digitaalne FM raadio pakub täiendavaid muusikakuulamisvõimalusi Philipsi helisüsteemi kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning vajutage salvestamiseks salvestusnuppu ja hoidke seda all. Salvestatud jaamade abil leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.

Sujuv äratus äratab teid meeldivalt

Sujuv äratus äratab teid meeldivalt

Alustage päeva järk-järgult suureneva helitugevusega äratusega. Tavalised äratushelid võivad olla äratamiseks liiga vaiksed või ehmatavalt valjud. Võite ärgata lemmikmuusika, raadiojaama või helisignaaliga. Sujuva äratuse helitugevus suureneb järk-järgult vaikselt valjuni, äratades teid ettevaatlikult.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

17

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

1

06/10/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Cieszę się że go kupiłam

Bardzo fajny budzik z podwójnym alarmem i funkcją sleep oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem. Dodatkowy atut to radio którego można słuchać przed zaśnięciem i samo się wyłączy po określonym czasie (od 15 do 120 minut). Podtrzymywanie zasilania sprawdza się idealnie przy programowaniu radia - brak dopływu energii bez włożonej baterii zmuszał do ponownego strojenia kanałów.

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See arvustus tehti tootele AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

23/02/2015

Polska

Polska

lepszego nie kupisz

podoba mi się pomysł z cyfrowym strojeniem i budzeniem radiem polecam każdemu kto szuka małego dobrego radiobudzika

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See arvustus tehti tootele AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

22/02/2015

Polska

Polska

lepszego w tej cenie nie ma

Jest wiele radiobudźików ale ten to strzał w dychę dobry dźwięk bardzo przydatne funkcje każdy kto rano musi wstać o określonej godzinie będzie miał z tego pożytek krótko super urządzenie

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See arvustus tehti tootele AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.