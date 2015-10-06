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Tootmine lõpetatud
Alustage päeva nii, nagu teile meeldib!
Philipsi stiilne kellraadio näeb hea välja ja äratab teid õigel ajal. Sellel on sisseehitatud FM-raadio ja võite valida, kas soovite ärgata oma lemmikjaama või äratussignaali kuuldes.
FM, digitaalhäälestus
Topeltäratus
Aja ja äratuse varundamine
Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes. Seadke lihtsalt Philipsi kellaraadio äratuskell äratama teid viimati kuuldud raadiojaamaga või helisignaaliga. Äratusaja kättejõudmisel lülitub Philipsi kellraadio automaatselt valitud raadiojaamale või lülitab sisse helisignaali.
Digitaalne FM raadio pakub täiendavaid muusikakuulamisvõimalusi Philipsi helisüsteemi kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning vajutage salvestamiseks salvestusnuppu ja hoidke seda all. Salvestatud jaamade abil leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.
Alustage päeva järk-järgult suureneva helitugevusega äratusega. Tavalised äratushelid võivad olla äratamiseks liiga vaiksed või ehmatavalt valjud. Võite ärgata lemmikmuusika, raadiojaama või helisignaaliga. Sujuva äratuse helitugevus suureneb järk-järgult vaikselt valjuni, äratades teid ettevaatlikult.
4.4
5-st
17
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
mirabelka
06/10/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Cieszę się że go kupiłam
Bardzo fajny budzik z podwójnym alarmem i funkcją sleep oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem. Dodatkowy atut to radio którego można słuchać przed zaśnięciem i samo się wyłączy po określonym czasie (od 15 do 120 minut). Podtrzymywanie zasilania sprawdza się idealnie przy programowaniu radia - brak dopływu energii bez włożonej baterii zmuszał do ponownego strojenia kanałów.
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See arvustus tehti tootele AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
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See arvustus tehti tootele AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
ktoś
23/02/2015
Polska
lepszego nie kupisz
podoba mi się pomysł z cyfrowym strojeniem i budzeniem radiem polecam każdemu kto szuka małego dobrego radiobudzika
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See arvustus tehti tootele AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
ktośtam
22/02/2015
Polska
lepszego w tej cenie nie ma
Jest wiele radiobudźików ale ten to strzał w dychę dobry dźwięk bardzo przydatne funkcje każdy kto rano musi wstać o określonej godzinie będzie miał z tego pożytek krótko super urządzenie
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See arvustus tehti tootele AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem