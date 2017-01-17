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Tootmine lõpetatud
AJ7010/12
Ärgake
See Philipsi stiilne kellraadio näeb hea välja ja äratab teid õigel ajal. Võite valida sisseehitatud raadio või loodushelide vahel, et ärgata lemmikheli saatel. Temperatuuriandur näitab nii toa- kui ka välistemperatuuri.
Toa- ja välistemperatuur
FM-/MW, digitaalhäälestus
Topeltäratus
Tööpäevade/nädalavahetuse äratus
Lõõgastuge või uinuge rahulike helide saatel. Philipsi kellraadiosse on laetud mitmeid rahustavaid muusikapalu. Võite valida vihmasaju, ookeanilained, spaamuusika ja enamatki, et seda mugavalt nautida.
Ilmateave teie käeulatuses. Philipsi kellraadio esitab uusimat teavet temperatuuri kohta. Selle nutikas temperatuuriandur kuvab alati välistemperatuuri.
Voolukatkestuse korral säilitab see intelligentne kell kindlalt aja ja seaded. Tänu varuakule jääb määratud äratus aktiivseks ka siis, kui ekraan on välja lülitunud. Kui vool taastub, pole vaja kella uuesti seadistada ega sätteid määrata. Varuakul on piisavalt energiat määratud kellaajal äratuse esitamiseks ka juhul, kui vool ei taastu, tagades, et te kunagi sisse ei maga.
3.4
5-st
5
Auhinnad
Maro
17/01/2017
Slovensko
Vynikajúci všestranný rádiobudík
Tento rádiobudík v sebe zahŕňa moderný dizajn ako aj množstvo každodenne využiteľných funkcií. Je jednoduchý na ovládanie, pričom má prednastavený čas. Taktiež oceňujem možnosti budenia prostredníctvom prírodných zvukov. Keď sa vám už aj tie zunujú, máte možnosť budenia obľúbenou rádiostanicou. Samozrejme obsahuje dátum a možnosť zmeny na letný/zimný čas. Rovnako je užitočná funkcia uloženia viacerých rádiostaníc. Snímač teploty je bonusom, avšak pre slabý signál ho nevyužívam.
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See arvustus tehti tootele AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením
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See arvustus tehti tootele AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením
MARYO
30/11/2015
România
Detin acest produs !
Super multumit doar o mica hiba ar avea dupa parerea mea ,iluminarea displayului ar trebuii sa fie mai intens chiar daca are 3 trepte de iluminare nu este de ajuns daca este la departare in rest un produs BUN !
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See arvustus tehti tootele AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital
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See arvustus tehti tootele AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital
Hubina
08/09/2013
Česká republika
Docela dobrý
Funkce dobré, záložní baterie je dobrá myšlenka. Teplotní čidlo stále vypadává a to je do 2m za oknem!
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See arvustus tehti tootele AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním
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See arvustus tehti tootele AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním