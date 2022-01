Suur ekraan. Võimas heli.

Ärgake koos muusikaga. See DAB+ digitaalne kellraadio on varustatud dünaamilise bassivõimendiga, mis võimaldab teil oma lemmikjaamasid veelgi rohkem nautida. Lihtne nupuvajutus muudab madalamad helid tugevamaks. Tänu suurele ja selgele ekraanile on kellaaega jälgimine samuti lihtne. Vaadake kõiki eeliseid