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Tootmine lõpetatud

juhtmeta kõlaridokk

AS860/10

Voogedastage muusikat ja laadige oma Androidiga telefoni

Asetage oma Androidiga telefon laadimiseks dokile ja nautige kõlari AS860 sensatsioonilist heli. Mugavust lisab NFC-ga varustatud nutitelefonides One-Touch Bluetoothiga sidumiseks ja muusika voogedastamise lihtsustamiseks.

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Voogedastage muusikat ja laadige oma Androidiga telefoni

  • Androidile

  • Bluetooth

One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitelefonidel

One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitelefonidel

Ühe puudutusega NFC (Near Field Communications) tehnoloogia võimaldab Bluetooth-seadmeid lihtsalt siduda. Lihtsalt koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või tahvelarvutiga kõlari NFC-alale, et kõlar sisse lülitada, alustada Bluetoothi sidumist ja muusika voogedastust.

Nutikalt disainitud FlexiDock Android-telefoni hoidmiseks

Philips FlexiDocki täiustatud versioonil on mikro-USB-ühenduspesa, mis on ideaalne Android-telefonidele. Tänu ühenduspesa siledate ja ümarate servadega disainile sobivad dokkimisseadmesse suurepäraselt kõik Androidiga telefonid. Seda saab maksimaalselt reguleerida. Lihtsalt libistage ühenduspesa vasakule või paremale või pöörake seda, et see sobiks teie telefoni mikro-USB-pordi iga asukoha või paigutusega. Võimalik on luua ühendus Android-telefonidega, mille on valmistanud eri tootjad ja millel ei ole standardset mikro-USB-ühenduspesa asukohta ega paigutust. Selline ülim paindlikkus on ainulaadne.

Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

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