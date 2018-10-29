30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
AW1000/10
Kogu teie muusika kõlab kvaliteetse heliga. Juhtmevabalt
Ühendudes teie Hi-Fi süsteemiga, toob Philips Fidelio juhtmeta Hi-Fi ühendus kogu teie pilve salvestatud muusika ja interneti raadiojaamad teile elutuppa. Kasutage oma Androidi või Apple'i kaasaskantavat seadet, et sirvida ja mängida.
Muutke Hi-Fi juhtmevabaks süsteemiks
Dig.väljund ja anal.väljund/-sisend
Võrgumuusikateenuste tellimine on parim viis saada juurdepääs vaheldusrikkale muusikavalikule, sealhulgas uusimatele lugudele. Lisaks pääsete muusikale ligi igal ajal ja igas kohas, kui olemas on internetiühendus. Philipsi juhtmevaba Hi-Fi-seadmega ei pea te võrgumuusikateenuste nautimiseks isegi oma arvutit sisse lülitama.
Ülim mugavus tänu lihtsale seadistamisele. Lihtne paigaldamine – isehäälestuv seade.
Arvustused
Napster on saadaval vaid Saksamaal ja Suurbritannias.