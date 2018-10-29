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Tootmine lõpetatud

A1 juhtmevaba Hi-Fi-ühendus

AW1000/10

Kogu teie muusika kõlab kvaliteetse heliga. Juhtmevabalt

Ühendudes teie Hi-Fi süsteemiga, toob Philips Fidelio juhtmeta Hi-Fi ühendus kogu teie pilve salvestatud muusika ja interneti raadiojaamad teile elutuppa. Kasutage oma Androidi või Apple'i kaasaskantavat seadet, et sirvida ja mängida.

Kuva kõik eelised

Helist haaratud

Kogu teie muusika kõlab kvaliteetse heliga. Juhtmevabalt

  • Muutke Hi-Fi juhtmevabaks süsteemiks

  • Dig.väljund ja anal.väljund/-sisend

Nautige võrgumuusikateenuste laia valikut.

Nautige võrgumuusikateenuste laia valikut.

Võrgumuusikateenuste tellimine on parim viis saada juurdepääs vaheldusrikkale muusikavalikule, sealhulgas uusimatele lugudele. Lisaks pääsete muusikale ligi igal ajal ja igas kohas, kui olemas on internetiühendus. Philipsi juhtmevaba Hi-Fi-seadmega ei pea te võrgumuusikateenuste nautimiseks isegi oma arvutit sisse lülitama.

Maksimaalne mugavus tänu lihtsale seadistusele

Maksimaalne mugavus tänu lihtsale seadistusele

Ülim mugavus tänu lihtsale seadistamisele. Lihtne paigaldamine – isehäälestuv seade.

Toetab muusika voogedastamist UPnP kaudu

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. Napster on saadaval vaid Saksamaal ja Suurbritannias.