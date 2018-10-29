Nautige võrgumuusikateenuste laia valikut.

Võrgumuusikateenuste tellimine on parim viis saada juurdepääs vaheldusrikkale muusikavalikule, sealhulgas uusimatele lugudele. Lisaks pääsete muusikale ligi igal ajal ja igas kohas, kui olemas on internetiühendus. Philipsi juhtmevaba Hi-Fi-seadmega ei pea te võrgumuusikateenuste nautimiseks isegi oma arvutit sisse lülitama.