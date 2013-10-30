30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
AZ382/12
Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
Kas soovite nautida kaasaskantava muusikamängija sisu kõrvaklappe kasutamata? Ühendage seade Philipsi CD-heliaparaadi USB Directi pessa ja nautige oma lemmikmuusikat läbi võimsate kõlarite – kõikjal ja alati.
Kompaktne disain
USB
MP3-seadme sisendi ühendamisel saate helisüsteemi kaudu esitada oma MP3-faile. Ühendades kaasaskantava MP3-mängija helipistiku kaudu helisüsteemiga, saate nautida suurepärast helikvaliteeti kaasaskantavast MP3-mängijast lemmikmuusika kuulamisel.
FM-/MW-stereotuuner
Helitihendustehnoloogiaga saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada ilma nende helikvaliteeti märkimisväärselt halvendamata. MP3 ja WMA on kaks tihendusvormingut, mida saate Philipsi meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või WMA-vormingus muusikapalu alla volitatud veebisaitidelt või looge need ise, salvestades oma CD-d MP3- või WMA-vormingus ja siirdades need failid meediamängijasse.
2.0
5-st
1
Arvustus
Mipiotrek63
30/10/2013
Polska
taki sobie
słaby, trudności ze strojeniem radia. Płaski dźwięk.
See arvustus tehti tootele AZ382 Bumbox CD
See arvustus tehti tootele AZ382 Bumbox CD