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Tootmine lõpetatud

CD Soundmachine

AZ382/12

2

| (1) Arvustus

Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

Kas soovite nautida kaasaskantava muusikamängija sisu kõrvaklappe kasutamata? Ühendage seade Philipsi CD-heliaparaadi USB Directi pessa ja nautige oma lemmikmuusikat läbi võimsate kõlarite – kõikjal ja alati.

Kuva kõik eelised

Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

  • Kompaktne disain

  • USB

Muu seadme sisend kaasaskantavas mängijas oleva muusika esitamiseks

MP3-seadme sisendi ühendamisel saate helisüsteemi kaudu esitada oma MP3-faile. Ühendades kaasaskantava MP3-mängija helipistiku kaudu helisüsteemiga, saate nautida suurepärast helikvaliteeti kaasaskantavast MP3-mängijast lemmikmuusika kuulamisel.

FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks

FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks

FM-/MW-stereotuuner

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine

Helitihendustehnoloogiaga saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada ilma nende helikvaliteeti märkimisväärselt halvendamata. MP3 ja WMA on kaks tihendusvormingut, mida saate Philipsi meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või WMA-vormingus muusikapalu alla volitatud veebisaitidelt või looge need ise, salvestades oma CD-d MP3- või WMA-vormingus ja siirdades need failid meediamängijasse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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2.0

5-st

1

Arvustus

5
4
3
1

30/10/2013

Polska

Polska

taki sobie

słaby, trudności ze strojeniem radia. Płaski dźwięk.

See arvustus tehti tootele AZ382 Bumbox CD

See arvustus tehti tootele AZ382 Bumbox CD

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