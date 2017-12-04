TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Toote esikülje foto
  • Põhiline kasutamise foto
  • Toote lähivõte
  • Põhipilt
  • Toote esikülje foto
  • Põhiline kasutamise foto
  • Toote lähivõte
  • Põhipilt

Tootmine lõpetatud

Juhtmeta mitme toa muusikasüsteem

BM60B/10

4

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Ühe puudutusega muusika igasse tuppa

Philips izzy muusikasüsteem mängib muusikat Bluetoothi, CD/USB ja FM-i kaudu. Vaid nupuvajutuse peale mängitakse nutitelefoni, CD/USB ja raadiojaamade kaudu edastatavat muusikat kõigist izzy kõlaritest igas toas. Lihtne seadistus ilma ruuteri, parooli või rakenduseta.

Kuva kõik eelised

Ühe puudutusega muusika igasse tuppa

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • MULTIPAIRiga

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid

MP3 tähistab standardit "MPEG-1 Audio layer-7.6 cm (3"). MP3 on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada, halvendamata märkimisväärselt nende kvaliteeti. MP3st on saanud standardne veebis kasutatav helitihendusvorming, millega saab helifaile kiirelt ja lihtsalt edastada.

Voogedastage kogu oma muusikat izzylink™-i kaudu

Voogedastage kogu oma muusikat izzylink™-i kaudu

Izzylink™ edastab kõik teie muusikaallikad ja muusika- või raadiorakendused nutitelefonis, tahvelarvutis või arvutis juhtmevabalt igasse tuppa.

Ühe puudutusega izzylink™-i seadistamine: ei mingit ruuterit, parooli või rakendusi

Ühe puudutusega izzylink™-i seadistamine: ei mingit ruuterit, parooli või rakendusi

Seadistamiseks pole vaja ruuterit, parooli või rakendusi. Lihtsalt vajutage pikalt kahe kõlari "GROUP"-nupule (grupeerimine), et saavutada esialgne seadistus. Korrake, et lisada kolmas, neljas või viies kõlar. Iga pikk grupinupu vajutus lisab ühe kõlari. Mitmes toas muusika mängimine pole kunagi olnud nii lihtne. Kui olete lõpetanud, säilib izzylink™-i võrk ka siis, kui kõlari vooluvõrgust lahutate.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

04/12/2017

Polska

Polska

Naprawdę przyzwoity sprzęt

Ładnie gra, ma kilka profili dźwiękowych i niezłe głośniki. Największą zaletą sprzętu jest współpraca z głośnikami w systemie izzylink. To działa :). Wygląd nie jest mocną stroną, błyszczy się niemożliwie i widać każdą drobinkę kurzu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.