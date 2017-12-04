Ühe puudutusega izzylink™-i seadistamine: ei mingit ruuterit, parooli või rakendusi

Seadistamiseks pole vaja ruuterit, parooli või rakendusi. Lihtsalt vajutage pikalt kahe kõlari "GROUP"-nupule (grupeerimine), et saavutada esialgne seadistus. Korrake, et lisada kolmas, neljas või viies kõlar. Iga pikk grupinupu vajutus lisab ühe kõlari. Mitmes toas muusika mängimine pole kunagi olnud nii lihtne. Kui olete lõpetanud, säilib izzylink™-i võrk ka siis, kui kõlari vooluvõrgust lahutate.