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Tootmine lõpetatud
Ühe puudutusega muusika igasse tuppa
Philips izzy muusikasüsteem mängib muusikat Bluetoothi, CD/USB ja FM-i kaudu. Vaid nupuvajutuse peale mängitakse nutitelefoni, CD/USB ja raadiojaamade kaudu edastatavat muusikat kõigist izzy kõlaritest igas toas. Lihtne seadistus ilma ruuteri, parooli või rakenduseta.
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
MULTIPAIRiga
MP3 tähistab standardit "MPEG-1 Audio layer-7.6 cm (3"). MP3 on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada, halvendamata märkimisväärselt nende kvaliteeti. MP3st on saanud standardne veebis kasutatav helitihendusvorming, millega saab helifaile kiirelt ja lihtsalt edastada.
Izzylink™ edastab kõik teie muusikaallikad ja muusika- või raadiorakendused nutitelefonis, tahvelarvutis või arvutis juhtmevabalt igasse tuppa.
Seadistamiseks pole vaja ruuterit, parooli või rakendusi. Lihtsalt vajutage pikalt kahe kõlari "GROUP"-nupule (grupeerimine), et saavutada esialgne seadistus. Korrake, et lisada kolmas, neljas või viies kõlar. Iga pikk grupinupu vajutus lisab ühe kõlari. Mitmes toas muusika mängimine pole kunagi olnud nii lihtne. Kui olete lõpetanud, säilib izzylink™-i võrk ka siis, kui kõlari vooluvõrgust lahutate.
4.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
CLE1
04/12/2017
Polska
Naprawdę przyzwoity sprzęt
Ładnie gra, ma kilka profili dźwiękowych i niezłe głośniki. Największą zaletą sprzętu jest współpraca z głośnikami w systemie izzylink. To działa :). Wygląd nie jest mocną stroną, błyszczy się niemożliwie i widać każdą drobinkę kurzu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BM60B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom
Jah, soovitan seda toodet
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