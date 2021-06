Kärpimisvastane funktsioon valju, moonutusteta muusika jaoks

Tänu kärpimisvastase tehnoloogiale saate muusikat esitada valjemini ja see tagab hea kvaliteedi isegi siis, kui aku on tühi. See võtab vastu sisendsignaale vahemikus 300-1000 mV ning kaitseb teie kõlareid moonutusest tulenevate kahjustuste eest. Kõlar tuleb kärpimisvastase tehnoloogiaga toime tänu spetsiaalsele audiopiirajale IC. See jälgib muusikasignaali, kui see läbib võimendit, ning hoiab helitipud võimendi vahemikus, vältides kärpimisest tulenevat helimoonutust, ilma et see mõjutaks valjust. Kõlari võime taasesitada muusikatippe väheneb koos aku võimsusega, ent kärpimisvastane tehnoloogia vähendab tühjast akust tulenevaid tippe.