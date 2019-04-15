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Tootmine lõpetatud
CED1900BT/12
Kogege autos elavat muusikat koos videopildiga
Philipsi CED1900BT-l on 6,2-tolline värviekraan videote ja fotode esitamiseks, et pakkuda teile autos ülimat meelelahutust. Nautige sisseehitatud Bluetooth®-i vastuvõtja abil ka erinevatest allikatest pärit filme ja muusikat ning võtke vastu kõik kõned.
15,7 cm (6,2") puuteekraan
Bluetooth
Bluetoothi vabakäerežiim võimaldab teil sõitmise ajal ohutult oma mobiiltelefoni kasutada ja te ei pea ühegi olulise kõne vastuvõtmisest loobuma. Sisseehitatud Bluetooth®-vastuvõtjaga saate lisaks mugavalt voogedastada oma telefonist muusikafaile oma auto meelelahutussüsteemi.
USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Pricolisc
15/04/2019
Україна
Эта техника отличная!!!
Цена и качество, любителям хорошего звука и качественного видео рекомендуется!!!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CED1900BT Car audio video system
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele CED1900BT Car audio video system