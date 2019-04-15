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Tootmine lõpetatud

Auto audiovideosüsteem

CED1900BT/12

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Kogege autos elavat muusikat koos videopildiga

Philipsi CED1900BT-l on 6,2-tolline värviekraan videote ja fotode esitamiseks, et pakkuda teile autos ülimat meelelahutust. Nautige sisseehitatud Bluetooth®-i vastuvõtja abil ka erinevatest allikatest pärit filme ja muusikat ning võtke vastu kõik kõned.

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Kogege autos elavat muusikat koos videopildiga

  • 15,7 cm (6,2") puuteekraan

  • Bluetooth

Sisseehitatud Bluetooth-vastuvõtja helistamiseks ja muusika voogedastamiseks

Sisseehitatud Bluetooth-vastuvõtja helistamiseks ja muusika voogedastamiseks

Bluetoothi vabakäerežiim võimaldab teil sõitmise ajal ohutult oma mobiiltelefoni kasutada ja te ei pea ühegi olulise kõne vastuvõtmisest loobuma. Sisseehitatud Bluetooth®-vastuvõtjaga saate lisaks mugavalt voogedastada oma telefonist muusikafaile oma auto meelelahutussüsteemi.

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

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Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

15/04/2019

Україна

Україна

Эта техника отличная!!!

Цена и качество, любителям хорошего звука и качественного видео рекомендуется!!!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CED1900BT Car audio video system

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele CED1900BT Car audio video system

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.