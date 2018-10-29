Philipsi CRD52 OPS-moodul

Tooge Android SoC võimsus Philipsi ekraanidesse CRD52 mooduliga. Ekraani OPS-pessa libistades pakub see Androidi välkkiiret jõudlust ja paindlikkust ning võimalust lisada Philips Wave'i kaugseadmehaldus ja palju muud.