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  • Philipsi CRD52 OPS-moodul
  • Philipsi CRD52 OPS-moodul
  • Philipsi CRD52 OPS-moodul
  • Philipsi CRD52 OPS-moodul

Tootmine lõpetatud

OPS-i tarvik

CRD52/00

Philipsi CRD52 OPS-moodul
Tooge Android SoC võimsus Philipsi ekraanidesse CRD52 mooduliga. Ekraani OPS-pessa libistades pakub see Androidi välkkiiret jõudlust ja paindlikkust ning võimalust lisada Philips Wave'i kaugseadmehaldus ja palju muud.
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Lisage sellele lihtsalt Androidi võimsus

Philipsi CRD52 OPS-moodul

Sisestage OPS-i pessa. Lisaühendusi ei ole vaja.

Hõlmab Android 14 ülemaailmselt tunnustatud töökindlust. Androidi rakenduste jaoks optimeeritud isehäälestuv kiip (System-on-Chip, SoC) võimaldab teil installida veebirakendusi ja tarkvara otse ekraanile, tänu millele ei pea välist meediumimängijat kasutama.

Sisu lihtne lisamine ja ajastamine.

Androidi SoC sisseehitatud planeerija võimaldab olenevalt kellaajast hõlpsalt rakendusi ja sisu käivitada. Saate esitada sisu USB-seadmelt, sisemälust või kohalikust võrgust.

Veebisisu esitamine ja haldamine.

Sisseehitatud HTML5 brauseri abil saate veebisisu esitada ja hallata.

Tehnilised andmed

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