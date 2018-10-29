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Tootmine lõpetatud
CRD52/00
Hõlmab Android 14 ülemaailmselt tunnustatud töökindlust. Androidi rakenduste jaoks optimeeritud isehäälestuv kiip (System-on-Chip, SoC) võimaldab teil installida veebirakendusi ja tarkvara otse ekraanile, tänu millele ei pea välist meediumimängijat kasutama.
Androidi SoC sisseehitatud planeerija võimaldab olenevalt kellaajast hõlpsalt rakendusi ja sisu käivitada. Saate esitada sisu USB-seadmelt, sisemälust või kohalikust võrgust.
Sisseehitatud HTML5 brauseri abil saate veebisisu esitada ja hallata.