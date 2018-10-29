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Tootmine lõpetatud
DS3400/12
Heli, mis sobib teie koju
Ühildudes iPhone 5 ja kõige uuemate iPodidega Lightning-ühenduse abil, mängib dokkimisega kõlar DS3400 laadimisega samaaegselt kristallselge heliga muusikat teie iPodist/iPhone'ist. Nautige võimalust ühendada see maksimaalse paindlikkuse saavutamiseks kas seinakontaktiga või kasutada akutoidet.
Lightning-ühendusega
iPodi/iPhone'i jaoks
10 W, patarei- või vahelduvvoolutoitega
Dokkige, mängige ja laadige seda! Kaevake end oma iPodi või iPhone'i lemmikmuusikasse ajal, mil see end laeb. See sünkroonib end ka teie arvutiga, ühendades kõlari USB-kaabliga.
Tasuta rakendus lisab teie dokkimisega kõlarile suure hulga eksklusiivseid vingeid funktsioone. Te saate kontrollida ilma, vaadata aega ning kasutada oma lemmikpilte tapeedina. ClockStudio lubab teil ka kuulata tuhandeid interneti-raadiojaamu üle kogu maailma. Peatselt lisandub veelgi suurem hulk uusi välimuse stiile ja funktsioone.
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