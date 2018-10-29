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Tootmine lõpetatud

dokkimisega kõlar

DS3400/12

Heli, mis sobib teie koju

Ühildudes iPhone 5 ja kõige uuemate iPodidega Lightning-ühenduse abil, mängib dokkimisega kõlar DS3400 laadimisega samaaegselt kristallselge heliga muusikat teie iPodist/iPhone'ist. Nautige võimalust ühendada see maksimaalse paindlikkuse saavutamiseks kas seinakontaktiga või kasutada akutoidet.

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Heli, mis sobib teie koju

  • Lightning-ühendusega

  • iPodi/iPhone'i jaoks

  • 10 W, patarei- või vahelduvvoolutoitega

iPodi/iPhone'i või arvutiga sünkroonimine

Dokkige, mängige ja laadige seda! Kaevake end oma iPodi või iPhone'i lemmikmuusikasse ajal, mil see end laeb. See sünkroonib end ka teie arvutiga, ühendades kõlari USB-kaabliga.

Tasuta ClockStudio rakendus interneti-raadioks ja teisteks vahvateks funktsioonideks

Tasuta ClockStudio rakendus interneti-raadioks ja teisteks vahvateks funktsioonideks

Tasuta rakendus lisab teie dokkimisega kõlarile suure hulga eksklusiivseid vingeid funktsioone. Te saate kontrollida ilma, vaadata aega ning kasutada oma lemmikpilte tapeedina. ClockStudio lubab teil ka kuulata tuhandeid interneti-raadiojaamu üle kogu maailma. Peatselt lisandub veelgi suurem hulk uusi välimuse stiile ja funktsioone.

Varjestustehnoloogia mobiiltelefoni häirete tõkestamiseks

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