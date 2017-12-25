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Tootmine lõpetatud

dokkimisega kõlar

DS8550/10

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Heli, mis sobib teie koju

Täiendage oma muusika-, mängu- ja videoelamusi. Nutikas ja šikk dokkimisega kõlar esitab teie iPodist, iPhone'ist või iPadist hämmastava kvaliteediga heli ning on sisseehitatud laetava aku ja Bluetooth-voogesituse tõttu mugav kasutada.

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Helist haaratud

Heli, mis sobib teie koju

Puhta digitaalse heli töötlustehnoloogia parima selgusega heli jaoks

Puhta digitaalse heli töötlustehnoloogia parima selgusega heli jaoks

Täiustatud puhta digitaalse heli töötlustehnoloogia pakub iPodi/iPhone'i analoogheliväljundit kasutavates dokkimisega seadmetes levinud tavalise analoog-helitöötlustehnoloogiaga võrreldes palju paremat helikvaliteeti. Kasutades iPodi/iPhone'i digitaalheliväljundit ja igas töötlusetapis digitaaltöötlust, saavutatakse märkimisväärselt parem mürasuhe. Selle tulemuseks on täiuslikult tasakaalus erakordselt hea heli.

Sisseehitatud laetav aku kaasaskantavuse täiustamiseks

SoundCurve suurepärase, kristallselge heli jaoks

SoundCurve suurepärase, kristallselge heli jaoks

Selle Philipsi dokkimisega kõlari läbimõeldult disainitud kaardus tagakülg loob heli esitamiseks tõhusa akustilise struktuuri. Seadme kaarjas pind suurendab kõlarikorpuse jäikust, vähendades nii korpusesisest resoneerumist, vibratsiooni ja moonutusi. Võite nautida suurepärast, kristallselget heli kauni välimusega kõlaritest.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

25/12/2017

Magyarország

Magyarország

Brutális hangzás!Szép design!:)

Nagyon szeretem,mert elképesztő a hangzása.Beleremeg a ház

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DS8550 dokkolós hangsugárzó

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DS8550 dokkolós hangsugárzó

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