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Tootmine lõpetatud
Heli, mis sobib teie koju
Täiendage oma muusika-, mängu- ja videoelamusi. Nutikas ja šikk dokkimisega kõlar esitab teie iPodist, iPhone'ist või iPadist hämmastava kvaliteediga heli ning on sisseehitatud laetava aku ja Bluetooth-voogesituse tõttu mugav kasutada.
Täiustatud puhta digitaalse heli töötlustehnoloogia pakub iPodi/iPhone'i analoogheliväljundit kasutavates dokkimisega seadmetes levinud tavalise analoog-helitöötlustehnoloogiaga võrreldes palju paremat helikvaliteeti. Kasutades iPodi/iPhone'i digitaalheliväljundit ja igas töötlusetapis digitaaltöötlust, saavutatakse märkimisväärselt parem mürasuhe. Selle tulemuseks on täiuslikult tasakaalus erakordselt hea heli.
Selle Philipsi dokkimisega kõlari läbimõeldult disainitud kaardus tagakülg loob heli esitamiseks tõhusa akustilise struktuuri. Seadme kaarjas pind suurendab kõlarikorpuse jäikust, vähendades nii korpusesisest resoneerumist, vibratsiooni ja moonutusi. Võite nautida suurepärast, kristallselget heli kauni välimusega kõlaritest.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Berry28
25/12/2017
Magyarország
Brutális hangzás!Szép design!:)
Nagyon szeretem,mert elképesztő a hangzása.Beleremeg a ház
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DS8550 dokkolós hangsugárzó
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DS8550 dokkolós hangsugárzó