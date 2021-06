Kanderihm ja jõuline disain tagavad parema kaasaskantavuse

Lihtsalt kinnitage õlarihm, visake see üle õla ja asuge teele. Ühtlasi vastab M1X-DJ helisüsteem lennuki käsipagasi mõõtmetele, mistõttu saate oma oskused välismaale kaasa võtta. Selle vastupidav disain on piisavalt tugev, et toime tulla ühelt peolt teisele (toas või õues) kulgemisega, ning selle juhtnupud saab ümber pöörata, tänu millele on need kaitstud väljas ringi liikudes.