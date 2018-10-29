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Tootmine lõpetatud
DTM3155/12
Heli, mis sobib teie koju
Philipsi mikromuusikasüsteem, mis ühildub iPhone 5 Lightning-ühenduse ning isegi juhtmevaba voogedastusega Bluetoothi kaudu, vabastab muusika, esitades üksikasju ja võimast wOOx-tehnoloogia bassi.
Bluetooth® aptX
Lightning-ühendusega
USB, CD, FM
50 W max, bassiradiaator
Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.
USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.
Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.
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