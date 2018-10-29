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Tootmine lõpetatud

Mikromuusikasüsteem

DTM3155/12

Heli, mis sobib teie koju

Philipsi mikromuusikasüsteem, mis ühildub iPhone 5 Lightning-ühenduse ning isegi juhtmevaba voogedastusega Bluetoothi kaudu, vabastab muusika, esitades üksikasju ja võimast wOOx-tehnoloogia bassi.

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Helist haaratud

Heli, mis sobib teie koju

  • Bluetooth® aptX

  • Lightning-ühendusega

  • USB, CD, FM

  • 50 W max, bassiradiaator

Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.