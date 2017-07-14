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Tootmine lõpetatud
Nautige iPodi/iPhone'i/iPadi muusikat juhtmevabalt
Kuulake Bluetooth®-i abil oma muusikat juhtmevabalt. See Philipsi dokkimisjaam mängib muusikat ka CD-delt või Lightning-ühenduse abil iPodist/iPadist/iPhone'ist, edastades tänu LivingSoundile ja Pure Digitalile laiakõlalist, kaasahaaravat ja kristallselget heli.
Bluetooth
Lightning-ühendusega
Nautige oma lemmikmuusikat, laadides oma iPodi/iPhone'i/iPad'i uue Lightning-ühenduse abil! Lihtsalt dokkige see otse kõlarile, et mängida oma käsitsi valitud palasid täiusliku heliga. See laeb teie seadet ka siis, kui seda mängite, seega ei pea te muretsema aku tühjenemise pärast.
Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.
Philipsi taotlemisel oleva patendiga LivingSound suurendab ideaalset kuulamiskohta, et saaksite nautida tõeliselt kaasahaaravat heli suuremal alal. Mitmeid helitöötlusprotsesse ühendav LivingSound taastab helilava külluslikkuse ja ruumilised üksikasjad, mis kompaktses helisüsteemis sageli kaovad. Selle tulemusena saavutatakse suurem ideaalne kuulamisala, mis katab ühtlaselt suurt osa teie toast. Nüüd pole muusika nautimine enam piiratud tavapäraselt kitsasse alasse. Nautige optimaalset stereoheli avaramas ruumis.
4.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
MZet
14/07/2017
Polska
dobry sprzęt do pokoju dziecka
dobrze grająca i zdecydowanie ładnie wyglądająca wieża. Użytkuję ją ponad 4 lata. Jedyna wada to zacinający się od pewnego czasu czytnik CD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DTM5095 wieża z podstawką dokującą
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DTM5095 wieża z podstawką dokującą