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Tootmine lõpetatud

Philips Fideliodokkimisega helisüsteem

DTM5095/12

4

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Nautige iPodi/iPhone'i/iPadi muusikat juhtmevabalt

Kuulake Bluetooth®-i abil oma muusikat juhtmevabalt. See Philipsi dokkimisjaam mängib muusikat ka CD-delt või Lightning-ühenduse abil iPodist/iPadist/iPhone'ist, edastades tänu LivingSoundile ja Pure Digitalile laiakõlalist, kaasahaaravat ja kristallselget heli.

Kuva kõik eelised

Helist haaratud

Nautige iPodi/iPhone'i/iPadi muusikat juhtmevabalt

  • Bluetooth

  • Lightning-ühendusega

Kiire laadimine ja muusika mängimine Lightning-ühenduse abil

Kiire laadimine ja muusika mängimine Lightning-ühenduse abil

Nautige oma lemmikmuusikat, laadides oma iPodi/iPhone'i/iPad'i uue Lightning-ühenduse abil! Lihtsalt dokkige see otse kõlarile, et mängida oma käsitsi valitud palasid täiusliku heliga. See laeb teie seadet ka siis, kui seda mängite, seega ei pea te muretsema aku tühjenemise pärast.

Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

LivingSound avarama, kaasahaaravama stereoheli esitamiseks

LivingSound avarama, kaasahaaravama stereoheli esitamiseks

Philipsi taotlemisel oleva patendiga LivingSound suurendab ideaalset kuulamiskohta, et saaksite nautida tõeliselt kaasahaaravat heli suuremal alal. Mitmeid helitöötlusprotsesse ühendav LivingSound taastab helilava külluslikkuse ja ruumilised üksikasjad, mis kompaktses helisüsteemis sageli kaovad. Selle tulemusena saavutatakse suurem ideaalne kuulamisala, mis katab ühtlaselt suurt osa teie toast. Nüüd pole muusika nautimine enam piiratud tavapäraselt kitsasse alasse. Nautige optimaalset stereoheli avaramas ruumis.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

14/07/2017

Polska

Polska

dobry sprzęt do pokoju dziecka

dobrze grająca i zdecydowanie ładnie wyglądająca wieża. Użytkuję ją ponad 4 lata. Jedyna wada to zacinający się od pewnego czasu czytnik CD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DTM5095 wieża z podstawką dokującą

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DTM5095 wieża z podstawką dokującą

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