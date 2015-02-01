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Tootmine lõpetatud
DTM5096/12
Kõrgustesse kanduv kaunis heli
Kullake oma muusikat, kasutades kvaliteetset juhtmevaba Bluetoothi® voogedastust, CD taasesitust, iPodi, iPadi ja iPhone'i ühendust DualDocki kaudu või lülitage seade Aux-sisendisse. See kaasahaarav 3.1-kõlarisüsteem on kõik, mida vajad võimsa heli jaoks.
Bluetooth®
Selle süsteemi väljundvõimsus on 200 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.
MP3 tähistab standardit "MPEG-1 Audio layer-7.6 cm (3"). MP3 on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada, halvendamata märkimisväärselt nende kvaliteeti. MP3st on saanud standardne veebis kasutatav helitihendusvorming, millega saab helifaile kiirelt ja lihtsalt edastada.
Digitaalne FM raadio pakub täiendavaid muusikakuulamisvõimalusi Philipsi helisüsteemi kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning vajutage salvestamiseks salvestusnuppu ja hoidke seda all. Salvestatud jaamade abil leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.
3.3
5-st
3
Auhinnad
charlie
01/02/2015
Česká republika
velmi spokojen
Když jsem si ho přivezl bohužel nedobíjel iphone5, nicméně reklamace byla vyřízena výměnou za nový a ten maká na 1.
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Kamilbolt
10/09/2017
Polska
Bardzo dobry produkt, ale...
...jest jeden element, którego producent nie przemyślał, a mianowicie spód wieży, a konkretnie miejsce łączenia podstawy z wieżą. Jest to pilśniowa deska, która w trakcie transportu może ulec bardzo łatwo poważnemu uszkodzeniu. W wyniku tego uszkodzenia sprzęt może być pochylony i niestabilny. Zaś koszt naprawy jest wysoki, ponieważ jest to część zintegrowania z głośnikiem, w skutek czego trzeba wymieniać za duże pieniądze całą obudowę. Na szczęście nie wpływa to na ogólne funkcjonowanie całego produktu. Wieża przy niewielkim stopniu głośności gra czysto i potężnie zarazem. Jeśli ktoś szuka możliwości słuchania mptrójek bez konieczności włączania komputera, to jest to bardzo dobre rozwiązanie. W dodatku można przenosić wieżę w dowolne miejsce, w którym jest źródło prądu, co jest jego dodatkową zaletą.
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JHov
26/11/2013
Česká republika
chyba při přehrávání CD
Tato recenze se týká předchozího modelu, který již v nabídce společnosti Philips není, tj. DCM5090. Při přehrávání originálních CD dochází k naprosto nežádoucímu vkládání mezer mezi tracky, a to i tam, kde v nahrávce tracky na sebe plynule navazují. Navíc mezera je vložena způsobem, kterému naprosto nerozumím. Konec tracku je useknutý, pak je vložena mezera a nakonec dozní konec tracku. Tímto způsobem jsou nahrávky např. oper znehodnoceny zcela zásadně.
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