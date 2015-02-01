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Tootmine lõpetatud

dokkimisega helisüsteem

DTM5096/12

3.3

| (3) Auhinnad

Kõrgustesse kanduv kaunis heli

Kullake oma muusikat, kasutades kvaliteetset juhtmevaba Bluetoothi® voogedastust, CD taasesitust, iPodi, iPadi ja iPhone'i ühendust DualDocki kaudu või lülitage seade Aux-sisendisse. See kaasahaarav 3.1-kõlarisüsteem on kõik, mida vajad võimsa heli jaoks.

Kuva kõik eelised

Helist haaratud

Kõrgustesse kanduv kaunis heli

  • Bluetooth®

200 W RMS väljundvõimsus

200 W RMS väljundvõimsus

Selle süsteemi väljundvõimsus on 200 W RMS. RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid

MP3 tähistab standardit "MPEG-1 Audio layer-7.6 cm (3"). MP3 on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada, halvendamata märkimisväärselt nende kvaliteeti. MP3st on saanud standardne veebis kasutatav helitihendusvorming, millega saab helifaile kiirelt ja lihtsalt edastada.

FM-digitaalhäälestus ja jaamad

FM-digitaalhäälestus ja jaamad

Digitaalne FM raadio pakub täiendavaid muusikakuulamisvõimalusi Philipsi helisüsteemi kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning vajutage salvestamiseks salvestusnuppu ja hoidke seda all. Salvestatud jaamade abil leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.3

5-st

3

Auhinnad

3
2

01/02/2015

Česká republika

Česká republika

velmi spokojen

Když jsem si ho přivezl bohužel nedobíjel iphone5, nicméně reklamace byla vyřízena výměnou za nový a ten maká na 1.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DTM5096 dokovací hudební systém

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DTM5096 dokovací hudební systém

10/09/2017

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt, ale...

...jest jeden element, którego producent nie przemyślał, a mianowicie spód wieży, a konkretnie miejsce łączenia podstawy z wieżą. Jest to pilśniowa deska, która w trakcie transportu może ulec bardzo łatwo poważnemu uszkodzeniu. W wyniku tego uszkodzenia sprzęt może być pochylony i niestabilny. Zaś koszt naprawy jest wysoki, ponieważ jest to część zintegrowania z głośnikiem, w skutek czego trzeba wymieniać za duże pieniądze całą obudowę. Na szczęście nie wpływa to na ogólne funkcjonowanie całego produktu. Wieża przy niewielkim stopniu głośności gra czysto i potężnie zarazem. Jeśli ktoś szuka możliwości słuchania mptrójek bez konieczności włączania komputera, to jest to bardzo dobre rozwiązanie. W dodatku można przenosić wieżę w dowolne miejsce, w którym jest źródło prądu, co jest jego dodatkową zaletą.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DTM5096 wieża z podstawką dokującą

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DTM5096 wieża z podstawką dokującą

26/11/2013

Česká republika

Česká republika

chyba při přehrávání CD

Tato recenze se týká předchozího modelu, který již v nabídce společnosti Philips není, tj. DCM5090. Při přehrávání originálních CD dochází k naprosto nežádoucímu vkládání mezer mezi tracky, a to i tam, kde v nahrávce tracky na sebe plynule navazují. Navíc mezera je vložena způsobem, kterému naprosto nerozumím. Konec tracku je useknutý, pak je vložena mezera a nakonec dozní konec tracku. Tímto způsobem jsou nahrávky např. oper znehodnoceny zcela zásadně.

See arvustus tehti tootele DTM5096 dokovací hudební systém

See arvustus tehti tootele DTM5096 dokovací hudební systém

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.