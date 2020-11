Laadimisalus laadib triikraua vähem kui 6 sekundiga

Kompaktne nutikas laadimisalus võimaldab võimsat juhtmevaba aurukasutust. Nautige täielikku liikumisvabadust, muutmata oma triikimisharjumusi: kuni teie kangast ümber paigutate, laadib triikraud kompaktsel nutikal laadimisalusel. Pideva aurujõudluse tagamiseks annab nutikas laadimisalus kollase tulega märku triikraua laadimisest ja tagab, et triikraud saab täielikult laaditud vähem kui 6 sekundiga. Sinine tuli näitab, et triikraud on kasutusvalmis.