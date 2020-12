Triikimislaud (NeverBurn-kate, kuumut.)

Suur soojendusega triikimislaud võimaldab lihtsamalt ja kiiremini triikida. NeverBurn'i (põletuskindel) lauakate on kuumakindel, seega saate te jätta kuuma triikraua talla kattele, ilma et see ära põleks või kärssama läheks. Samuti kõrvaldab see ebamugavustunde, mis tekib triikraua tallale asetamisel pidevast randme painutamisest.