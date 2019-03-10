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  • Suurepärased röstleivad, kergelt puhastatav seade
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  • Suurepärased röstleivad, kergelt puhastatav seade
  • Suurepärased röstleivad, kergelt puhastatav seade
  • Suurepärased röstleivad, kergelt puhastatav seade
  • Suurepärased röstleivad, kergelt puhastatav seade
  • Suurepärased röstleivad, kergelt puhastatav seade
  • Suurepärased röstleivad, kergelt puhastatav seade
  • Suurepärased röstleivad, kergelt puhastatav seade
  • Suurepärased röstleivad, kergelt puhastatav seade
  • Suurepärased röstleivad, kergelt puhastatav seade
  • Suurepärased röstleivad, kergelt puhastatav seade
  • Suurepärased röstleivad, kergelt puhastatav seade
  • Suurepärased röstleivad, kergelt puhastatav seade
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Suurepärased röstleivad, kergelt puhastatav seade
  • Suurepärased röstleivad, kergelt puhastatav seade
  • Suurepärased röstleivad, kergelt puhastatav seade
  • Suurepärased röstleivad, kergelt puhastatav seade
  • Suurepärased röstleivad, kergelt puhastatav seade
  • Suurepärased röstleivad, kergelt puhastatav seade
  • Suurepärased röstleivad, kergelt puhastatav seade
  • Suurepärased röstleivad, kergelt puhastatav seade
  • Suurepärased röstleivad, kergelt puhastatav seade
  • Suurepärased röstleivad, kergelt puhastatav seade
  • Suurepärased röstleivad, kergelt puhastatav seade

Tootmine lõpetatud

Röster

HD2683/50

3.5
| (2) Auhinnad
Suurepärased röstleivad, kergelt puhastatav seade
Elegantne metallist röster röstimiseks igaühe maitsele vastavalt. Sel on sisseehitatud soojendusraam kuklite, rullide ja sarvsaiakeste lihtsaks soojendamiseks, seitse pruunistusseadet, sulatamise ja ülessoojendamise seaded. Eemaldatava purukandiku tõttu on kergestipuhastatav.
Kuva kõik eelised

Äravõetav purukandik

Suurepärased röstleivad, kergelt puhastatav seade

  • Kahe avaga

  • Kolme funktsiooniline

  • Hõbehall

Röster on väljastpoolt jahe ja katsumisel ohutu

Röster on väljastpoolt jahe ja katsumisel ohutu

Katkestusnupp lõpetab röstimise ükskõik mis hetkel

Katkestusnupp lõpetab röstimise ükskõik mis hetkel

Eriti laiadesse avadesse mahuvad erinevat tüüpi leivatooted

Eriti laiadesse avadesse mahuvad erinevat tüüpi leivatooted

Suurte avade tõttu sobivad sellesse erinevad leivatooted.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

3.5

5-st

2

Auhinnad

4
3
1

10/03/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný společník hlavně ráno při snídani :-)

S topinkovačem Philips HD2683 jsme velmi spokojeni, po celou dobu co ho máme nám perfektně slouží a topinky z něho jsou vždy tak akorát opečeny :-)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD2683/50 Topinkovač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD2683/50 Topinkovač

18/02/2025

Slovensko

Slovensko

Kde urobili sudruhovia z NDR chybu?

No tak po prve za ten 1 ci 2 a 1/2m privodny kabel by som sa spytal niekoho co je to za for??? Vseobecne vsetky hriankovace maju takuto dlzku, co je dost velka blbost. Proste tu malu vec s velkym prikonom musite mat vedla zastrcky. Je to bezpečne? podla mna nie. Druha vec, priamo tento slape ako hodiny a neprepaluje. Ale kto vyrobil tie mriezky kde sa chlirb zasuva? Date chlieb upecie sa vyberiete ho a chlieb vam okamzite vypadne. Kam? No predsa na zem...hriankovace s kratkym privodnym kablom a s mriezkou z ktorej po vybrati z chlieb vypadne by som zrusil. Asi takto 4/10

Negatiivsed omadused

Kratky privodny kabel, nedomysleny system mriezky- chlieb z neho nechceme vypadava jam chce

See arvustus tehti tootele HD2683/50 Hriankovač

Date of Use 2024-01-18

See arvustus tehti tootele HD2683/50 Hriankovač

Date of Use 2024-01-18

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.