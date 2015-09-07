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Tootmine lõpetatud
1,5 liitrit 2400 W
Veetaseme näidik
valge ja kollane
Hingedega kaas
Vett saab kannu valada tila kaudu või kaane avamise teel.
Juhtme saab ümber aluse kerida, seega on veekeetjat köögis lihtne paigutada.
Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab kiire keetmise ning lihtsa puhastamise.
4.3
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Astiene
07/09/2015
Lietuva
Ilgaamžiškas
Šį virdulį įsigijau 2003 metais, naudoju kasdien, veikia nepriekaištingai. Dar niekad neteko taip ilgai naudot :)
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD4647/75 Virdulys
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD4647/75 Virdulys
Justa33
08/10/2015
Polska
Świetny produkt
Estetyczny wygląd, solidne wykonanie i trwałość. Prostota i funkcjonalność.
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD4647/75 Czajnik
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD4647/75 Czajnik
wiolka87r
22/11/2013
Polska
Super czajnik
To już nasz drugi czajnik philipsa-produkowany w Polsce w dodatku. Nie kupujemy czajników innych marek, gdyż ta marka spełniła nasze oczekiwania, nie trzeba sto razy wygotowywać smrodku plastiku, gdyż najwyraźniej plastik w tym czajniku jest tak dobrej jakości, że nie śmierdzi. Pojemność w zupełności nam wystarcza a obrotowa podstawa jest wygodna w użytkowaniu. Wyglad też niczego sobie :-)
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HD4647/12 Czajnik
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HD4647/12 Czajnik