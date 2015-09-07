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  • Kiire ja lihtne keetmine
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  • Kiire ja lihtne keetmine
  • Kiire ja lihtne keetmine
  • Kiire ja lihtne keetmine
  • Kiire ja lihtne keetmine
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  • Kiire ja lihtne keetmine
  • Kiire ja lihtne keetmine
  • Kiire ja lihtne keetmine

Tootmine lõpetatud

Daily CollectionVeekeetja

HD4647/75

4.3
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Kiire ja lihtne keetmine
Kas poleks tore keeta vett vaid sekunditega ja veekeetjat lihtsasti puhastada? Lame kütteelement keedab vett kiirelt ja seda on lihtne puhastada. Pestav katlakivifilter tagab puhtama vee ja seega ka puhtamad joogid.
Kuva kõik eelised

Võimas ja lihtsalt puhastatav lame küttekeha

Kiire ja lihtne keetmine

  • 1,5 liitrit 2400 W

  • Veetaseme näidik

  • valge ja kollane

  • Hingedega kaas

Lihtne kaane ja tila kaudu täita

Lihtne kaane ja tila kaudu täita

Vett saab kannu valada tila kaudu või kaane avamise teel.

Juhtmekerija lihtsustab hoiustamist

Juhtmekerija lihtsustab hoiustamist

Juhtme saab ümber aluse kerida, seega on veekeetjat köögis lihtne paigutada.

Lame kütteelement keemise ja puhastamise kiirendamiseks

Lame kütteelement keemise ja puhastamise kiirendamiseks

Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab kiire keetmise ning lihtsa puhastamise.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

07/09/2015

Lietuva

Lietuva

Ilgaamžiškas

Šį virdulį įsigijau 2003 metais, naudoju kasdien, veikia nepriekaištingai. Dar niekad neteko taip ilgai naudot :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD4647/75 Virdulys

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD4647/75 Virdulys

08/10/2015

Polska

Polska

Świetny produkt

Estetyczny wygląd, solidne wykonanie i trwałość. Prostota i funkcjonalność.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD4647/75 Czajnik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD4647/75 Czajnik

22/11/2013

Polska

Polska

Super czajnik

To już nasz drugi czajnik philipsa-produkowany w Polsce w dodatku. Nie kupujemy czajników innych marek, gdyż ta marka spełniła nasze oczekiwania, nie trzeba sto razy wygotowywać smrodku plastiku, gdyż najwyraźniej plastik w tym czajniku jest tak dobrej jakości, że nie śmierdzi. Pojemność w zupełności nam wystarcza a obrotowa podstawa jest wygodna w użytkowaniu. Wyglad też niczego sobie :-)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD4647/12 Czajnik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HD4647/12 Czajnik

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.