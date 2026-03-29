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Daily Collection Veekeetja

Tootmine lõpetatud

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Daily CollectionVeekeetja

HD4647/75

Daily Collection Veekeetja

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Kas poleks tore keeta vett vaid sekunditega ja veekeetjat lihtsasti puhastada? Lame kütteelement keedab vett kiirelt ja seda on lihtne puhastada. Pestav katlakivifilter tagab puhtama vee ja seega ka puhtamad joogid.

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  • 29 March 2026

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