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Daily Collection Veekeetja
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HD4647/75
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Kas poleks tore keeta vett vaid sekunditega ja veekeetjat lihtsasti puhastada? Lame kütteelement keedab vett kiirelt ja seda on lihtne puhastada. Pestav katlakivifilter tagab puhtama vee ja seega ka puhtamad joogid.
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