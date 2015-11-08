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Tootmine lõpetatud
HD4670/20
1,7 liitrit 2400 W
ühe tassi märgisega
Harjatud metall
Vedrukaas
Nüüd saavad tarbijad keeta täpselt nii palju vett kui vaja ja säästa sellega kuni 66% energiat ning vett, andes oma panuse keskkonna kaitsmisse.
Juhtme saab ümber aluse kerida, seega on veekeetjat köögis lihtne paigutada.
Mitmeosaline ohutussüsteem kaitseks kuivalt sisselülitamise eest, automaatne väljalülitus vee keemaminekul.
3.9
5-st
13
Auhinnad
mtbiker
08/11/2015
Polska
Wzór czajnika domowego :)
Cichy, szybko gotuje, świetnie wygląda, pojemny, niezawodny - ideał :) Mam już takie dwa w rodzinie i działają idealnie.
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See arvustus tehti tootele HD4670/20 Czajnik
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See arvustus tehti tootele HD4670/20 Czajnik
Syki67
18/09/2015
Polska
Kinnitatud ostja
produkt na 10
czajnik spełnia w 100% swoje zadanie nie mam żadnych zastrzeżeń polecam ten produkt
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See arvustus tehti tootele HD4670/20 Czajnik
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See arvustus tehti tootele HD4670/20 Czajnik
Owi75
04/04/2015
Polska
Trwały i elegancki
Dzisia, po 6 latach intensywnego użytkowania czajnik skapitulował. Niemniej jednak jestem z tego produktu bardzo zadowolony dlatego znalazłem sie właśnie tutaj ponownie z chęcią wyboru kolejnego produktu marki Philips
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See arvustus tehti tootele HD4670/20 Czajnik
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HD4670/20 Czajnik