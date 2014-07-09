TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Standard Product Photo Philips Kettle HD4680/55
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Alternative Product Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Product in Use Photo Philips Kettle HD4680/55
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Packaging photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Standard Product Photo Philips Kettle HD4680/55
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Product Detail Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Alternative Product Photograph Philips Kettle HD4680/55
  • Product in Use Photo Philips Kettle HD4680/55
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Kettle
  • Packaging photograph Philips Kettle HD4680/55

Tootmine lõpetatud

Veekeetja

HD4680/55

4.7

| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Kiire ja lihtne keetmine

Kas poleks tore keeta vett vaid sekunditega ja veekeetjat lihtsasti puhastada? Lame kütteelement keedab vett kiirelt ja seda on lihtne puhastada. Pestav katlakivifilter tagab puhtama vee ja seega ka puhtamad joogid.

Kuva kõik eelised

Võimas ja lihtsalt puhastatav lame küttekeha

Kiire ja lihtne keetmine

  • 1,0 l 2400 W

  • Veetaseme näidik

  • Valge/oranž

  • Hingedega kaas

Katlakivivastane filter kindlustab tassitäie puhast vett

Katlakivivastane filter kindlustab tassitäie puhast vett

Eemaldatav katlakivivastane filter kindlustab, et tassi valatav vesi on puhas.

Lame kütteelement keemise ja puhastamise kiirendamiseks

Lame kütteelement keemise ja puhastamise kiirendamiseks

Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab kiire keetmise ning lihtsa puhastamise.

Suure täitmisavaga hingedega kaas lihtsustab kannu täitmist ja puhastamist

Suure täitmisavaga hingedega kaas lihtsustab kannu täitmist ja puhastamist

Suure täitmisavaga ja hingedega kaas võimaldab lihtsat täitmist ja puhastamist ning aitab vältida ka kuuma auruga kokkupuutumist.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.7

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

09/07/2014

Polska

Polska

Idealny dla 1-2 osób

Elegancki i ozdobny mały czajnik, który długo pozostaje czysty. Dzięki filtrowi Double Action osad z kamienia nie dostaje się do wody. Woda szybko się gotuje, czajnik jest łatwy w czyszczeniu, bardzo wygodny w użyciu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4680/55 Czajnik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4680/55 Czajnik

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Újból megvenném!

Amellett, hogy 'csinos darab', rendszeres, napi többszöri használat mellett is hibátlanul működik már hosszú évek óta. Könnyen kezelhető és tisztítható. Sajnálatos, hogy már nem gyártják, de szerencsénkre ' nekünk van' !

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4680/55 Vízforraló

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4680/55 Vízforraló

06/04/2016

Polska

Polska

Dobry

Nieduży, poręczny czajniczek. Idealny dla czteroosobowej rodziny. Krótki okres oczekiwania na zagotowanie wody. Pojemność 1 l. wystarcza na jednorazowe przygotowanie np. herbaty dla wszystkich członków rodziny. Przez około 6 miesięcy sprawował się idealnie. Po tym czasie nie wiem z jakiego powodu zaczął nam przeciekać.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4680/55 Czajnik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HD4680/55 Czajnik

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.