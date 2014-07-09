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Tootmine lõpetatud
Kiire ja lihtne keetmine
Kas poleks tore keeta vett vaid sekunditega ja veekeetjat lihtsasti puhastada? Lame kütteelement keedab vett kiirelt ja seda on lihtne puhastada. Pestav katlakivifilter tagab puhtama vee ja seega ka puhtamad joogid.
1,0 l 2400 W
Veetaseme näidik
Valge/oranž
Hingedega kaas
Eemaldatav katlakivivastane filter kindlustab, et tassi valatav vesi on puhas.
Roostevabast terasest varjatud küttekeha tagab kiire keetmise ning lihtsa puhastamise.
Suure täitmisavaga ja hingedega kaas võimaldab lihtsat täitmist ja puhastamist ning aitab vältida ka kuuma auruga kokkupuutumist.
4.7
5-st
3
Auhinnad
100%
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blanca
09/07/2014
Polska
Idealny dla 1-2 osób
Elegancki i ozdobny mały czajnik, który długo pozostaje czysty. Dzięki filtrowi Double Action osad z kamienia nie dostaje się do wody. Woda szybko się gotuje, czajnik jest łatwy w czyszczeniu, bardzo wygodny w użyciu.
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See arvustus tehti tootele HD4680/55 Czajnik
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CLARA
24/01/2019
Magyarország
Újból megvenném!
Amellett, hogy 'csinos darab', rendszeres, napi többszöri használat mellett is hibátlanul működik már hosszú évek óta. Könnyen kezelhető és tisztítható. Sajnálatos, hogy már nem gyártják, de szerencsénkre ' nekünk van' !
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chojrak
06/04/2016
Polska
Dobry
Nieduży, poręczny czajniczek. Idealny dla czteroosobowej rodziny. Krótki okres oczekiwania na zagotowanie wody. Pojemność 1 l. wystarcza na jednorazowe przygotowanie np. herbaty dla wszystkich członków rodziny. Przez około 6 miesięcy sprawował się idealnie. Po tym czasie nie wiem z jakiego powodu zaczął nam przeciekać.
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