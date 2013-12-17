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Tootmine lõpetatud
5.0
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100%
soovitab seda toodet
kasienka88
17/12/2013
Polska
polecam zakup tego produktu
ekspres ma ładny wygląd, nadaje się na prezent. Jest bardzo wydajny i łatwy w obsłudze. Nie potrzeba do niego filtrów co już jest wielkim plusem. Gorąco polecam.
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See arvustus tehti tootele Viva Collection HD7502/55 Ekspres do kawy
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See arvustus tehti tootele Viva Collection HD7502/55 Ekspres do kawy
Steliana
07/05/2019
România
Un aparat Excelent !!!
Un aparat performant, usor de utilizat si arata bine , culoarea lui se potriveste cu bucătăria mea !
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See arvustus tehti tootele Viva Collection HD7502/55 Cafetieră
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HD7502/55 Cafetieră