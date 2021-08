Tänu automaatsele puhastusele ja katlakivi eemaldamisele on kohvimasin alati puhas

Saeco disainis sellele espressomasinale automaatse puhastuse süsteemi, et masina käivitamisel või sisselülitamisel puhastataks kohvi ringlussüsteem automaatselt veega. Tulemuseks on suurepärane värske maitsega kohv igas kohvitassis. Katlakivi korrapärane eemaldamine pikendab masina eluiga. Lisaks sellele, et masin annab teile teada, millal on katlakivi vaja eemaldada, käivitub espressomasinal automaatne katlakivi eemaldumise protsess ning teile antakse ekraanil selgeid juhiseid, kui teil on vaja selles protsessis osaleda. Katlakivi eemaldamine ei ole kunagi nii lihtne olnud.