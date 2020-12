Sügavaletungiv infrapunasoojus

Infrapunavalgus on tõestatult tõhus lihasvalude ja kangete liigeste tekitatud valude leevendaja. Infrapunavalguse loodud mugav soojus tungib sügavale teie nahka, ergutades vereringet ja soojendades teie lihaseid. Lihaste rahustamisel lõdvestuvad need automaatselt. Kuna soojus pehmendab kudesid, siis vähendab see kangust ja muudab liigesed paindlikumaks.