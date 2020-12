Professionaalne töö käigu pealt

Sirgendaja pakub salongisirgeid tulemusi naistele, kellel on kiire. SalonStraight Want2Move on kokkupandav ning soojeneb kõigest 30 sekundiga, et saaksite hakata soengut tegema, kus iganes te ka olete. Kaasas kuumuskindel reisikott.