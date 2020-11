Nano-teemantkeraamikaga plaadid eriti sujuvaks libisemiseks ja läikivaks tulemuseks

Lisaks sellele, et teemantid on tüdrukute parimad sõbrad, on need tuntud ka oma eriti kõva pinna poolest. Seda teadmist on kasutatud keraamiliste sirgendusplaatide optimeerimisel. Täiustatud keraamilised nano-teemant sirgendusplaadid jaotavad kuumust optimaalselt ning eriti sile kriimustustekindel pind tagab eriti sujuva libisemise ja kena läikiva tulemuse.