Turmaliin-keraamikast plaadid sileda, sasimiketa ja läikiva soengu saamiseks

Turmaliin on looduslike ioniseerivate omadustega hinnaline vääriskivi. Seda teavet on kasutatud meie keraamiliste juuksesirgestusplaatide parimaks muutmisel. Need spetsiaalselt väljatöötatud plaadid ühendavad endas keraamika ja turmaliini erakordsed omadused, jaotades kuumuse plaatide pinnal täiuslikult nii, et tagatud on sujuv libisemine ja läikiv tulemus. Nautige Ceramic Tourmaline'i plaatide abil soengut seades siledaid sasimiketa läikivaid juukseid.