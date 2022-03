Anodeeritud titaanplaadid on tavaliste keraamiliste plaatidega võrreldes kaheksa korda vastupidavamad

Need sirgendusplaadid on valmistatud anodeeritud titaanist, mis on kaheksa korda vastupidavam kui tavalised keraamilised plaadid ning millel on uskumatult kõva, kuid ühtlane pind. Seetõttu ai paku need täiustatud soengukujundusplaadid ainult läiget, professionaalset tulemust, vaid neid võib kasutada ka juuksekujundusvahenditega, nagu geelid, vahad ja lakid.