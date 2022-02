Muudetavad kuumuseseaded kindlustavad sileda tulemuse igale juuksetüübile

Muudetavate kuumuseseadete abil saate kiiresti ja lihtsalt soengutegemise temperatuuri madalamalt kõrgemale tõsta. See võimaldab teil valida kõige sobilikuma temperatuuri just oma juukseid ja nende vajadusi silmas pidades, nii et tulemuseks on alati soovitud sile soeng.