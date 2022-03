Keraamiline difuuser täiendava kaitse ja kohevuse tagamiseks

Kohevaks tegev hajuti kuivatab juukseid kiiresti ja ühtlaselt, et vältida pusasid ja lisada kohevust. Hajuti on kaetud kõrgekvaliteedilise keraamilise kihiga. See aitab juukseid kaitsta ning lisab pehmust ja läiget, mistõttu sobib see ideaalselt terve väljanägemisega ja vetruvate soengute kujundamiseks.