Professionaalne vahelduvvoolumootor tagab 50% pikema tööea.

Seda tüüpi mootor on välja töötatud professionaalidele ning sellel on mitmeid eeliseid. Kõige olulise on pikem kasutusiga kui tavalistel mootoritel, mis pikendab fööni tööiga 50% võrra. Lisaks on sel eriti võimas õhuvoog juuste kiireks ja tõhusaks kuivatamiseks.