Jaheda õhu seade õrnaks kuivatamiseks

Jaheda õhu seade kuivatab juukseid õrnalt, et kahjustusi minimeerida. See funktsioon sobib kõigi juuksetüüpide puhul, kuid on eriti kasulik õhukeste, kuivade või kahjustatud juuste kuivatamisel. See on ideaalne kuumal suvel kasutamiseks!