Suurem kuivatamisvõimsus kui kunagi varem

Kas soovite professionaalse võimsusega kuivatamist? See on saadaolevaist föönidest võimsaim, kuid ka juustele parim. Sellel on IonBoost, mitu kuumuseseadet ja võimas CoolShot, et juuksed oleksid terved ja samas täiuslikult soengus. Vaadake kõiki eeliseid