Kooriv kehasvamm sissekasvanud karvade vältimiseks

Komplektis Satinelle Massage on duši all kasutatav kooriv kehasvamm, millega saab oma sääred karvaeemalduseks ette valmistada. Korrapärasel kasutamisel hoiab see lisaks naha hooldamisele ja kaunistamisele jalgu siidiselt siledatena ning ei lase nahaalustel karvadel (sissekasvanud karvad) tagasi kasvada.