TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1456/70

Tootmine lõpetatud

Daily CollectionKäsimikserid

HR1456/70

Segamine on lõbus ja lihtne

Philipsi mikseri abil saab valmistada maitsvaid koduseid kooke, pirukaid ja leiba. Selle võimas 175 W mootor, 5 kiirust ja erinevad visplid ning tainasegurid teevad segamise lõbusaks ja kergeks.

Kuva kõik eelised

Mikser maitsvate magustoitude ja koduste kookide jaoks

Segamine on lõbus ja lihtne

  • 300 W

  • Viis kiirust ja turbofunktsioon

  • Roostevabast terasest visplid

  • Tainakonksud

Mitu kiirust ja turbo-funktsioon

Mitu kiirust ja turbo-funktsioon

Mitu kiirust ja turbofunktsioon täiusliku tulemuse saavutamiseks.

Komplektis on visplid ja tainasegamiskonksud

Komplektis on visplid ja tainasegamiskonksud

Philipsi mikseri kaks roostevabast terasest visplit ja tainakonksud, et saaksite kõik oma retseptides ettenähtud vahustamis-/segamis- ja sõtkumistoimingud täiuslikult teha.

Juhtmehoidmisklamber

Juhtmehoidmisklamber

Juhtmehoidmisklamber, et köögis valitseks kord.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.