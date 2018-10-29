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Tootmine lõpetatud
HR1456/70
Segamine on lõbus ja lihtne
Philipsi mikseri abil saab valmistada maitsvaid koduseid kooke, pirukaid ja leiba. Selle võimas 175 W mootor, 5 kiirust ja erinevad visplid ning tainasegurid teevad segamise lõbusaks ja kergeks.
300 W
Viis kiirust ja turbofunktsioon
Roostevabast terasest visplid
Tainakonksud
Mitu kiirust ja turbofunktsioon täiusliku tulemuse saavutamiseks.
Philipsi mikseri kaks roostevabast terasest visplit ja tainakonksud, et saaksite kõik oma retseptides ettenähtud vahustamis-/segamis- ja sõtkumistoimingud täiuslikult teha.
Juhtmehoidmisklamber, et köögis valitseks kord.
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