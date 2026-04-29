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HR1456/70
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User Manual Philips
Philipsi mikseri abil saab valmistada maitsvaid koduseid kooke, pirukaid ja leiba. Selle võimas 175 W mootor, 5 kiirust ja erinevad visplid ning tainasegurid teevad segamise lõbusaks ja kergeks.
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