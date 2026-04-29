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Daily CollectionKäsimikserid

HR1456/70

Daily Collection Käsimikserid

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips

  • PDF fail, 624.2 kB
  • 13 March 2026

Philipsi mikseri abil saab valmistada maitsvaid koduseid kooke, pirukaid ja leiba. Selle võimas 175 W mootor, 5 kiirust ja erinevad visplid ning tainasegurid teevad segamise lõbusaks ja kergeks.

  • PDF fail
  • 19 October 2026

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