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Tootmine lõpetatud
HR1842
Kodusvalmistatud mahlad ilma viivitusteta
300 W, kahe kiiruseseade ja impulssrežiimiga kannmikser ning mahlapress, QuickCleani funktsioon. Komplektis koos äravõetava noa, puuviljafiltri ja 1,5 l kannmikseri nõuga.
300 W
1,5 liitrine kannmikser
filtriga
Ainulaadne roostevabast terasest valmistatud mikrokiust filter pigistab välja iga tilga ja teeb rohkem mahla
Võite ükskõik millist mahla või smuutit kergesti valmistada.
Kiire töötlemine ja puhastamine
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