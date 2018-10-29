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  • Kodusvalmistatud mahlad ilma viivitusteta
  • Kodusvalmistatud mahlad ilma viivitusteta
  • Kodusvalmistatud mahlad ilma viivitusteta
  • Kodusvalmistatud mahlad ilma viivitusteta
  • Kodusvalmistatud mahlad ilma viivitusteta
  • Kodusvalmistatud mahlad ilma viivitusteta

Tootmine lõpetatud

Kannmikser ja mahlapress

HR1842

Kodusvalmistatud mahlad ilma viivitusteta

300 W, kahe kiiruseseade ja impulssrežiimiga kannmikser ning mahlapress, QuickCleani funktsioon. Komplektis koos äravõetava noa, puuviljafiltri ja 1,5 l kannmikseri nõuga.

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Valmistab tervislikke smuutisid ja mahlu

Kodusvalmistatud mahlad ilma viivitusteta

  • 300 W

  • 1,5 liitrine kannmikser

  • filtriga

Tänu mikrokiust sõelale teeb rohkem mahla

Ainulaadne roostevabast terasest valmistatud mikrokiust filter pigistab välja iga tilga ja teeb rohkem mahla

Mahlapress ja kannmikser ühes tervikus

Mahlapress ja kannmikser ühes tervikus

Võite ükskõik millist mahla või smuutit kergesti valmistada.

Kaks kiirust ja impulssrežiim

Kaks kiirust ja impulssrežiim

Kiire töötlemine ja puhastamine

Tehnilised andmed

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