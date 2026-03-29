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Kannmikser ja mahlapress
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HR1842
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300 W, kahe kiiruseseade ja impulssrežiimiga kannmikser ning mahlapress, QuickCleani funktsioon. Komplektis koos äravõetava noa, puuviljafiltri ja 1,5 l kannmikseri nõuga.
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