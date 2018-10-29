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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
HR2001/70
Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt
Täiusliku tulemuse saavutamiseks on sellel Philipsi kannmikseril 350 W mootor, 1,5 l kann ja viieharuline lõiketera, mis teeb peenestamise hõlpsaks.
350 W
1,5-liitrine plastkann
peenestajaga
Kaks kiirust ja impulssrežiim
Täielik 2-aastane garantii.
Kõiki eemaldatavaid osi saab nõudepesumasinas pesta.
Tugevdatud plastist kannu puhul ei pea te muretsema selle purunemise pärast.
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