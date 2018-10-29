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  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt
  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt
  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt
  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt
  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt
  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt
  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt
  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt

Tootmine lõpetatud

Daily CollectionKannmikser

HR2001/70

Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt

Täiusliku tulemuse saavutamiseks on sellel Philipsi kannmikseril 350 W mootor, 1,5 l kann ja viieharuline lõiketera, mis teeb peenestamise hõlpsaks.

Kuva kõik eelised

Viieharulise lõiketera ja 350 W mootoriga kannmikser

Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt

  • 350 W

  • 1,5-liitrine plastkann

  • peenestajaga

  • Kaks kiirust ja impulssrežiim

2-aastane garantii

2-aastane garantii

Täielik 2-aastane garantii.

Kõik osad on masinpestavad

Kõik osad on masinpestavad

Kõiki eemaldatavaid osi saab nõudepesumasinas pesta.

Purunemiskindel kann

Purunemiskindel kann

Tugevdatud plastist kannu puhul ei pea te muretsema selle purunemise pärast.

Tehnilised andmed

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.