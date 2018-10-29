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Tootmine lõpetatud
HR2011/70
Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt
Täiusliku tulemuse saavutamiseks on sellel Philipsi kannmikseril 350 W mootor, 1,5 l kann ja viieharuline lõiketera, mis teeb peenestamise hõlpsaks.
350 W
2-liitrise klaaskannuga
peenestajaga
Kaks kiirust ja impulssrežiim
Peenestab, tükeldab ja lõikab pingutusteta tänu 5-tähelisele lainelisele lõikenoale.
Valides vastava seadistuse, peenestage erinevatel kiirustel erinevate tasemeteni.
Kasutage selle Philipsi saumikseri peenestit kuivainete jm toiduainete, nagu kohvioad, kuivatatud maitsetaimed, tšilli ja pipar, jahvatamiseks mõne sekundiga.
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