TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt
  • Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt

Tootmine lõpetatud

Daily CollectionKannmikser

HR2011/70

Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt

Täiusliku tulemuse saavutamiseks on sellel Philipsi kannmikseril 350 W mootor, 1,5 l kann ja viieharuline lõiketera, mis teeb peenestamise hõlpsaks.

Kuva kõik eelised

Viieharulise lõiketera ja 350 W mootoriga kannmikser

Kõvade ainete peenestamine toimub lihtsalt

  • 350 W

  • 2-liitrise klaaskannuga

  • peenestajaga

  • Kaks kiirust ja impulssrežiim

Sakiline lõiketera

Sakiline lõiketera

Peenestab, tükeldab ja lõikab pingutusteta tänu 5-tähelisele lainelisele lõikenoale.

Arvukad kiirused

Valides vastava seadistuse, peenestage erinevatel kiirustel erinevate tasemeteni.

Peenesti peenestab koostisosad sekunditega

Peenesti peenestab koostisosad sekunditega

Kasutage selle Philipsi saumikseri peenestit kuivainete jm toiduainete, nagu kohvioad, kuivatatud maitsetaimed, tšilli ja pipar, jahvatamiseks mõne sekundiga.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.